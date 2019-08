Sneukeltocht trekt door vijf dorpen in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

07 augustus 2019

10u46 7 Wortegem-Petegem Vzw ’t Sneukelwiel maakt zich op voor de twintigste editie van de Sneukeltocht op donderdag 15 augustus. Het gesmaakte concept blijft hetzelfde: de deelnemers volgen per fiets of, mits reservatie, met een boerenkar getrokken door een tractor een route met onderweg voldoende hapjes, drankjes en muziek.

“Dit keer volgt ’t Sneukelwiel een route doorheen de vijf dorpen van Wortegem-Petegem”, laten de organisatoren weten. “Het zal dus niet echt een vlakke tocht zijn, maar er zijn vier stoppunten met telkens een hapje, een drankje en muziek. De basistocht is 30 kilometer lang, de verlengde tocht zal ongeveer 40 kilometer zijn. De tocht brengt de deelnemers langs heel wat mooie hoekjes in onze fusiegemeente.” De deelnemers krijgen 10 versnaperingen aangeboden en bij aankomst in Domein De Ghellinck is er nog een feest met Arto Mundo. Voor de kinderen is er een gratis kindermolen, springkasteel en grime.

Wie zelf wil deelnemen, kan op voorhand kaarten kopen aan 10 euro per stuk, of de dag zelf aan 13 euro per kaart. Alle info daarover vind je op www.tsneukelwiel.be

Tweedehands bestelwagen

Vzw ’t Sneukelwiel heeft ook nog goed nieuws over haar fietsproject De Sneukelfiets voor personen met een beperking. “Dankzij de steun van ‘Streekmotor 23’, ‘de 24 uren van Oudenaarde’ en Rotary Gent-Portus Ganda, hebben we dit jaar een tweedehands bestelwagen met laadplatform kunnen aankopen om de speciale fietsen te vervoeren”, zegt Rik Ottevaere. “Bedrijven die interesse hebben om onze ‘meubelbak’ met hun reclame te versieren, zijn steeds welkom.”