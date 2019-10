Sint-Martinusstraat deels afgesloten vanaf 7 oktober Lieke D'hondt

04 oktober 2019

15u35 1 Wortegem-Petegem De Sint-Martinusstraat in Wortegem-Petegem gaat van 7 oktober tot 8 november dicht vanaf het kruispunt met de Lindestraat tot en met het kruispunt met de Ommegangstraat. Een aannemer zal werken uitvoeren in de verkaveling Ridobel, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn.

Omrijden kan via het Petegemplein, de Kortrijkstraat en de Beerstraat of via de Lindestraat, Clemmenstraat, Eekhoutstraat en de Beerstraat. Plaatselijk verkeer zal wel nog toegelaten zijn tussen het kruispunt met de Ommegangstraat en het kruispunt met de Beerstraat.