Schuldenlast Wortegem-Petegem daalt derde jaar op rij Lieke D'hondt

02 juli 2019

12u13 3 Wortegem-Petegem De schuld per inwoner in Wortegem-Petegem daalt voor het derde jaar op rij. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2018. Per inwoner heeft de gemeente nu 1.176 euro schulden. De gemeente heeft ook een positief kasresultaat van 1,9 miljoen euro en heeft 130 euro investeringsruimte per inwoner.

“Het is positief dat we met dit resultaat het nieuwe meerjarenplan voor de komende zes jaar kunnen opmaken”, zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Onze gezonde financiële situatie biedt mogelijkheden om opnieuw noodzakelijke investeringen te kunnen inschrijven. Onze doelstelling is om de schuldgraad ook verder te laten dalen richting het gemiddelde van Vlaanderen. Wat dat betreft is het een goede zaak dat in de nieuwe meerjarenplannen eindelijk de schulden van gemeenten en OCMW’s samen zullen bekeken worden. Het OCMW van Wortegem-Petegem heeft namelijk geen lange termijnschulden, in tegenstelling tot heel wat andere steden en gemeenten. We zullen er op dat vlak dus zeker nog op vooruit gaan”, meent Van Tieghem. “Bovendien hebben grotere steden en gemeenten autonome gemeentebedrijven, waar de gemaakte schulden niet zichtbaar zijn in de gemeentelijke boekhouding. Dat geeft een vertekend beeld over de echte schuldenpositie van die steden en gemeenten.”