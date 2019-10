Schoolroutekaart brengt knelpunten en veilige fietsroutes in kaart voor Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

11 oktober 2019

12u16 0 Wortegem-Petegem Leerlingen van de basisscholen in Wortegem-Petegem kunnen voortaan een tikkeltje veiliger naar school fietsen. De schoolroutekaart toont hen de veiligste fietsroutes naar school en vestigt aandacht op de gevaarlijkste punten.

Wortegem-Petegem beschikte al over een Octopus Routekaart op kindermaat, maar nu is er ook een schoolroutekaart. De uitgebreide en geactualiseerde kaart toont de jonge fietsers de veiligste route naar school, de jeugdbeweging, de sporthal of de bibliotheek . “Voor de opmaak van de schoolroutekaart kon de gemeente samen met de provincie Oost-Vlaanderen rekenen op de scholen zelf”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit. “Zij hebben de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart gebracht. Samen met de politie, de gemeente en de provincie hebben we vervolgens gekeken hoe deze gevaarlijke punten vermeden kunnen worden via alternatieve routes en trage wegen. Met de schoolroutekaart willen we de kinderen aanmoedigen om de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.” Voor de uitwerking van de kaart was er ook hulp van studiebureau Abeona Consult en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

Educatief

De verschillende routes naar school zijn niet bewegwijzerd. “Dat is ook onmogelijk, want elk kind start zijn traject naar school op een andere plaats. Het is de bedoeling dat de kinderen aan de hand van de kaart de route die voor hen het veiligst is selecteren. Dat is meteen ook het educatieve aspect van de schoolroutekaart. De leerlingen leren op die manier ook de verkeersregels beter kennen”, zegt Vander Meeren. Naast de veilige routes sensibiliseert de kaart ook over de dode hoek, zichtbaarheid in het verkeer, spoorlopen en de voorrangsregels. Ook de aandachtspunten voor fietsers, voetgangers en zelfs skateboarden en hoverboarden komen aan bod.

De schoolroutekaart is vrijdag voorgesteld aan alle leerlingen van het zesde leerjaar van de Wortegem-Petegemse scholen. De theorie zetten ze meteen om in de praktijk met een gezamenlijke fietstocht. De schoolroutekaart bestaat in een papieren en een digitale versie. De papieren versie is te verkrijgen bij de gemeente en de provincie. Ook de digitale versie zal binnenkort op de websites van beide overheden verschijnen.