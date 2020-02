Schakers nemen het tegen elkaar op in de gemeentelijke feestzaal Lieke D'hondt

19 februari 2020

14u13 1 Wortegem-Petegem De gemeentelijke feestzaal van Wortegem-Petegem is op zaterdag 29 februari de plek voor schakers van alle leeftijden. De sportdienst van de gemeente organiseert er een recreatief schaaktornooi.

Alle deelnemers spelen vijf wedstrijden verspreid over de namiddag tussen 14 en 17.30 uur. Spelers met een officiële ELO-ranking zullen in een afzonderlijk tornooi spelen en achteraf ontvangt iedereen een prijs. Inschrijven is gratis en kan nog tot 28 februari via sportdienst@wortegem-petegem.be. De gemeente aanvaardt maximum veertig deelnemers, dus snel inschrijven is de boodschap.