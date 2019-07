Rommelmarkt op dorpsplein Wortegem Redactie

05 juli 2019

13u56

Bron: André Marlier 0

Zondag 7 juli is er van 6 tot 17 uur de jaarlijkse rommelmarkt op en rond Wortegemplein. Een organisatie van John De Coninck van Frituur Buikje Vol en zijn vrienden . De inkom is gratis en ook de deelnemers hoeven geen standgeld te betalen. Alle info bij John via 0479/68.99.77.