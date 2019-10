Rhode Robbens (16) behaalt Belgische titel karate: “Hopelijk ooit plekje in de nationale ploeg veroveren” Lieke D'hondt

28 oktober 2019

14u18 0 Wortegem-Petegem Rhode Robbens heeft de Belgische titel in het traditioneel karate gehaald. De zestienjarige uit Wortegem-Petegem won bij de scholieren goud in kumite, het vrij gevecht. Ze werd ook derde in de stijloefening kata en behaalde zo de titel van algemeen Belgisch kampioene.

Al tien jaar beoefent Rhode karate. De sport zit dan ook in haar bloed, want haar mama Heidi Nolf, papa Wouter Robbens en nonkel Koen Robbens behaalden in het karate titels en ereplaatsen. “Tien jaar geleden kreeg ik van mijn mama een eerste kimono en mocht ik voor het eerst meetrainen. Ik was meteen verkocht”, vertelt Rhode. “Ondertussen doe ik al tien jaar karate. Een deel van mijn ziel in de sport. Het draait trouwens niet alleen om het gevecht alleen. Veel heeft ook te maken met discipline en opkomen voor jezelf. Bovendien heb ik al veel vrienden gemaakt in de sport. Soms moet ik eens vechten tegen een vriendin. Dan is het even focussen op de mat, maar nadien zijn we elkaar al terug complimenten aan het geven.”

Nationale ploeg

Rhode traint elke week drie uur en neemt vaak deel aan oefentoernooien. Die toewijding loont. Tijdens het Belgisch kampioenschap in Eigenbrakel haalde ze brons in de stijloefening kata en goud in het vrij gevecht kumite. De zestien beste meisjes van Vlaanderen en Wallonië namen deel aan het kampioenschap. “Het was spannend, want ik stond meteen een half punt achter op mijn tegenstreefster”, vertelt Rhode. “Gelukkig kon ik daarna enkele punten scoren en uiteindelijk heeft de jury mij tot winnares uitgeroepen omdat mijn tegenstreefster te agressief begon te vechten.” De Belgische titel bij de scholieren tussen 16 en 17 jaar is voor Rhode mogelijk nog maar het begin: ze droomt ervan om ooit een plekje te veroveren in de nationale ploeg. “Dat lijkt me wel realistisch. Binnenkort mag ik bijvoorbeeld al een examen afleggen voor eerste kyu. Dat is de graad onder de zwarte gordel.”

Ondertussen traint Rhode in de Krijgskunstschool Wortegem-Petegem van haar ouders en nonkel. “Zij vinden het leuk dat ik in hun voetsporen treed. Ze hoopten altijd al dat ik ver zou geraken in mijn sport, maar tegelijk hebben ze me verteld dat het pas belangrijk zou zijn om wedstrijden te winnen als ik 16 of 17 jaar zou zijn. En kijk, nu gebeurt het.”

De titel van Rhode is ook goed nieuws voor de Krijgskunstschool. “Met deze titel zet Rhode de Krijgskunstschool definitief op de kaart van de krijgskunsten in het algemeen en karate in het bijzonder. Na zeven jaar kunnen we voor het eerst uitpakken met een Belgische titel”, vertelt mama Heidi. De Krijgskunstschool telt ondertussen al meer dan zeventig leden. Ze kunnen er zowel traditioneel karate als ninjutsu beoefenen.

Meer over Rhode

sport

sportdiscipline

karate