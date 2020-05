Recyclagepark werkt opnieuw volgens normale openingsuren Lieke D'hondt

Wortegem-Petegem Het recylagepark van Wortegem-Petegem werkt vanaf nu opnieuw volgens de normale openingsuren.

Tijdens de eerste weken na de heropening sinds sluiting voor het coronavirus konden inwoners van de gemeente er op extra momenten terecht om een betere spreiding te garanderen. Dat was nodig, want het recyclagepark kreeg heel wat bezoekers over de vloer. Op sommige dagen kwamen er meer dan driehonderd bezoekers langs met hun afval, goed voor meer dan 3.400 in een viertal weken tijd. Ondertussen is de tijd rijp om opnieuw de normale openingsuren te hanteren. Voor particulieren is dat op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur. Op zaterdag is het recyclagepark open van 12.30 tot 18.30 uur.