Project De Melkerij levert OCMW zes nieuwe sociale huurwoningen op Lieke D'hondt

01 september 2019

11u49 0 Wortegem-Petegem Het OCMW van Wortegem-Petegem heeft in de Processiestraat zes nieuwe sociale huurwoningen opgetrokken. Het oude café De Feestzaal is volledig gerenoveerd en opgedeeld in twee wooneenheden met twee slaapkamers. De nieuwbouw ernaast telt vier een-kamer woongelegenheden.

De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de woningen en de kuisploeg is druk aan het werk om alles kraaknet te maken, maar ‘De Melkerij’ ziet er al goed uit. “We hebben besloten om het vroegere café De Feestzaal te renoveren en de beschermde gevel te behouden”, licht de voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD) Kurt Fonteyne (Open Vld) toe. “De naam ‘De Melkerij’ is trouwens ook een historische verwijzing. Het gebouw naast de nieuwbouw was vroeger een melkerij.”

De eerste bewoners nemen begin oktober hun intrek in de woningen. “Het is niet zo dat Wortegem-Petegem een hele lange wachtlijst heeft, maar er zijn altijd mensen die wachten op een sociale woning. We zijn blij dat we opnieuw zes mensen of kleine gezinnen kunnen helpen”, besluit Fonteyne.