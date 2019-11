Plein 25 behoudt plekje in Gault&Millau, Bistronoom valt weg Lieke D'hondt

04 november 2019

16u24 3 Wortegem-Petegem Wisselend succes voor de Wortegem-Petegemse restaurants in de culinaire gids Gault&Millau. Plein 25 behoudt zijn score, Bistronoom tuimelt uit de gids.

Plein 25 in Elsegem is opnieuw van de partij in de Gault&Millau. Het restaurant van Jan Nijs en Martine De Lombaerde behaalt net als vorig jaar 13 op 20. De gastheer en gastvrouw ontvangen in Plein 25 hun gasten in een voormalige brouwerswoning. Ze serveren er een licht gastronomische keuken.

Bistronoom, het restaurant van Bernard Claessens op de Waregemseweg in Wortegem-Petegem, is dan weer weggevallen uit de gids. Vorig jaar was Bistronoom nog een nieuwkomer met een score van 12 op 20.