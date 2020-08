Opnieuw aangepaste openingsuren voor recyclagepark Lieke D'hondt

11 augustus 2020

Wortegem-Petegem Het warme weer houdt aan en dus past de gemeente Wortegem-Petegem opnieuw de openingsuren van het recyclagepark aan.

Op woensdag 12 en donderdag 13 augustus kan je in het recyclagepark terecht tussen 8 en 12 uur en 12.30 en 15 uur. Door vroeger te openen en vroeger te sluiten is het werk in het recyclagepark een stuk draaglijker voor de medewerkers.