Nieuwe inwoners kunnen op speeddate met Wortegem-Petegemse BUDDi’s Lieke D'hondt

19 december 2019

17u37 4 Wortegem-Petegem De nieuwe inwoners van Wortegem-Petegem gaan op zaterdag 11 januari tussen 14 en 16 uur op ‘speeddate’ met de ‘BUDDi’s’ van de gemeente. Zij zullen de nieuwe inwoners wegwijs maken in Wortegem-Petegem.

Het BUDDi-project is een initiatief dat via de burgerbegroting BuurtBouwers is uitgewerkt. “Iedere BUDDi heeft een bepaald persoonlijkheidsprofiel. De bedoeling van deze speeddate is om de nieuwe inwoners te ‘matchen’ met een BUDDi, op basis van gedeelde interesses. Vervolgens spreken de BUDDi en nieuwe inwoner onderling verder af, naar gelang de wensen of vragen van de nieuwe inwoner. Om het nog aangenamer te maken, voorzien we ook zelfgebakken desserts en kunnen we rekenen op de medewerking van de KLJ van Wortegem om de kinderen te entertainen”, vertelt initiatiefnemer Vincent Vandenameele. Inschrijven kan via het formulier op de website wortegem-petegem.be/buddi of in de Facebookgroep “BUDDi for Wortegem-Petegem.” Ook wie zelf BUDDi wil worden, kan in de Facebookgroep terecht.

Inwoners van Wortegem-Petegem die sinds 1 januari 2018 of later in de plattelandsgemeente zijn komen wonen, worden door de gemeente aangeschreven om deel te nemen aan de speeddate. “Het is voor ons van groot belang dat de nieuwe gezinnen die zich in onze prachtige gemeente komen vestigen, zich ook snel thuis voelen”, zegt schepen van Burgerparticipatie Maarten Van Tieghem (Open Vld).

