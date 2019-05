Nieuwe hondenspeelweide komt aan domein de Ghellinck Lieke D'hondt

24 mei 2019

15u09 0 Wortegem-Petegem Er komt een hondenspeelweide net buiten de ommuurde tuin van domein de Ghellinck in Wortegem-Petegem. Het initiatief komt er dankzij de burgerbegroting Buurtbouwers.

Hondeneigenaars konden tot nu toe nergens in Wortegem-Petegem terecht om hun hond vrij te laten rondlopen. Met de hondenspeelweide komt daar binnenkort verandering in. De gemeenteraad gaf deze week haar akkoord voor het reglement dat bij de speelweide hoort. Daarin staan de gebruikelijke voorwaarden: honden die de speelweide betreden, moeten onder andere een halsband of harnas dragen, ze mogen niet ziek zijn en de eigenaars moeten minstens één leeg poepzakje bij zich hebben.

Gemeenteraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) stelde ook voor om bij de aanleg van de hondenspeelweide een sluis te voorzien door middel van twee poortjes zodat er geen honden kunnen ontsnappen als iemand de losloopzone betreedt. Het gemeentebestuur zal de opmerking meenemen in de uitvoering van de speelweide.