Niet iedereen akkoord met inzet van camera’s tegen sluikstorten: “Een verschrikkelijke evolutie” Lieke D'hondt

25 september 2020

16u31 0 Wortegem-Petegem Afvalintercommunale IVLA gaat ook in Wortegem-Petegem camera’s inzetten om sluikstorten tegen te gaan. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro. De volledige gemeenteraad is akkoord met de camera’s, op oppositieraadslid Gert Van Driessche (onafhankelijk) na. “Dit doet me denken aan communistisch China.”

Camera’s inzetten om zwerfvuil te verminderen en vervuilers te betrappen, het gebeurt al in verschillende steden en gemeenten. Wortegem-Petegem springt ook mee op de kar en heeft aan IVLA toestemming gegeven om in de gemeente camera’s te plaatsen. “Het gaat om twee echte camera’s en vijf dummy’s”, zegt Willy Dhondt (Open Vld) die voor Wortegem-Petegem in de raad van bestuur van IVLA zetelt. “Via een beurtrol zullen ze in de verschillende steden en gemeenten opgesteld worden op plaatsen waar veel zwerfvuil rondslingert.” Twee medewerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd, zullen de camerabeelden analyseren en als het moet GAS-boetes uitschrijven.

Oppositieraadslid Gert Van Driessche vindt de inzet van camera’s een stap te ver. “Dit doet me denken aan communistisch China waar iedereen constant wordt gecontroleerd. Is het echt nodig om de mensen ook aan de glascontainer te filmen? Dit gaat het probleem van het zwerfvuil niet oplossen, want we kunnen toch niet elke gracht filmen. Het begint misschien met twee camera’s, maar het zullen er snel meer worden. Ik vind dit een verschrikkelijke evolutie.” Alle andere oppositiepartijen en meerderheidspartij Open Vld zijn wel te vinden voor het initiatief. “We hebben ook over de privacy overlegd en de beelden zullen enkel gebruikt worden in het kader van sluikstorten. We zien momenteel geen andere manier om het zwerfvuil tegen te gaan”, besluit Dhondt.