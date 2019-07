Nico De Wulf wil als oppositieraadslid uitnodiging voor huldigingen in gemeentehuis, meerderheid weigert Lieke D'hondt

02 juli 2019

11u40 0 Wortegem-Petegem Oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) geeft openlijk commentaar op de manier waarop de huldigingen van jubilarissen en verdienstelijke inwoners of verenigingen gebeuren in Wortegem-Petegem. “Oppositieleden zijn niet welkom op ontvangsten. Een spijtige zaak.”

“Jubilarissen en verdienstelijke inwoners of verenigingen worden vaak ontvangen en in de bloemetjes gezet door de gemeente. In tegenstelling tot andere gemeenten, nodigt het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem hiervoor de gemeenteraadsleden en dus ook de oppositie niet uit. Dat is zeer jammer”, vindt Nico De Wulf. “Soms krijg ik de vraag van mensen die gehuldigd werden waarom ik niet aanwezig was op hun huldiging en dan moet ik met schaamrood op de wangen zeggen dat ik van niets wist en niet uitgenodigd was. Terwijl mensen wel verwachten dat je als gemeenteraadslid aanwezig bent. Dat is vervelend.” De Wulf stelt dan ook voor om per oppositiepartij één afgevaardigde uit te nodigen op de huldigingen. Hij legt het voorstel ter stemming op de jongste gemeenteraad.

Welkom op andere momenten

Op de gemeenteraad blijkt dat de meerderheid niet te vinden is voor een wijziging van het systeem. “We blijven bij ons standpunt dat ontvangsten zoals jubilea een taak zijn voor de uitvoerende mandaten, dus enkel het schepencollege”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). “In Wortegem-Petegem wordt het al meer dan dertig jaar zo gedaan, lang voordat het huidige bestuur zetelde. We zien trouwens dat de meeste gemeenten in de buurt, zoals Horebeke, Brakel, Kruisem en Zulte op dezelfde manier werken.” De burgemeester benadrukt dat de oppositieleden wel welkom zijn op tal van andere activiteiten, zoals de ontvangst van de nieuwe inwoners en de Dag van het Park. “Bovendien mogen verenigingen die een huldiging krijgen op het gemeentehuis zelf gasten uitnodigen. Als zij beslissen de voltallige gemeenteraad uit te nodigen, is iedereen zeker welkom. Standaard iedereen uitnodigen zou dan weer praktisch niet haalbaar zijn”, zegt Vander Meeren.

De Wulf vindt de afwijzing van de meerderheid jammer. “Ik had echt meer openheid en transparantie verwacht van dit schepencollege. Ik wil mijn job als gemeenteraadslid ernstig nemen, want de inwoners van Wortegem-Petegem verdienen dat. Dit soort beslissingen maakt dat moeilijk. Een heel spijtige zaak. In buurgemeente Oudenaarde worden trouwens wel alle gemeenteraadsleden uitgenodigd.”