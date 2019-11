Nico De Wulf vraagt om zitpenningen gemeenteraadscommissies te halveren Lieke D'hondt

30 november 2019

18u35 0 Wortegem-Petegem Gemeenteraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) wil de presentiegelden van de gemeenteraadscommissies in Wortegem-Petegem halveren. “Normaal zouden we 175 euro per zitting krijgen, maar volgens mij is 85 euro ruim voldoende. We moeten zuinig omspringen met onze centen.”

De goedkeuring van de presentiegelden, het bedrag dat de commissieleden krijgen om een gemeenteraadscommissie bij te wonen, stond op de jongste gemeenteraad op de agenda voor de commissie rond de meerjarenplanning. Op vraag van Nico De Wulf wordt nu bekeken of het voorgestelde bedrag van 175 euro kan herleid worden naar 85 euro. “We zijn zeker voorstander van een goede commissiewerking. Op die manier kunnen we dieper ingaan op sommige beslissingen die belangrijk zijn voor onze gemeente, zoals de meerjarenplanning”, zegt De Wulf. “Als je je werk als gemeenteraadslid goed wil doen, heb je al snel enkele uren voorbereiding aan een gemeenteraad en een commissievergadering. Op zich zijn we er niet tegen dat gemeenteraadsleden voor dit werk en de vergaderingen zelf een vergoeding krijgen. Alleen vinden we niet dat we daar de volle pot voor moeten krijgen. Gezien de financiële situatie van Wortegem-Petegem vinden we het niet behoorlijk om 175 euro per raadslid uit te keren. We moeten zuinig omspringen met onze centen. Er zijn in de gemeente ook heel wat mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Jezelf hoge zitpenningen uitkeren is dan niet netjes.”

Het college van burgemeester en schepenen benadrukt dat ze de commissie niet hebben opgericht om de raadsleden te verrijken. “Onze administratie heeft ons gemeld dat er ook voor deze commissie een zitpenning is voorzien in de wet. We willen wel bekijken of we het bedrag kunnen halveren naar 85 euro”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld).