Nadat partij verplicht inkom moest vragen voor evenement: sp.a/onafhankelijk schenkt 250 euro aan Kom Op Tegen Kanker Lieke D'hondt

21 augustus 2019

14u14 3 Wortegem-Petegem De opbrengst van de comedyavond met Raf Coppens van sp.a/onafhankelijk in Wortegem-Petegem gaat naar Kom Op Tegen Kanker. De partij wilde aanvankelijk geen inkomstgeld vragen voor de comedyavond, maar moest dat uiteindelijk wel doen omdat het binnen de sperperiode van de verkiezingen viel.

Het was een opvallende discussie, enkele weken voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Sp.a/onafhankelijk uit Wortegem-Petegem wou toen in volle sperperiode een gratis comedyshow organiseren met Raf Coppens, maar een vraag van Open Vld aan de controlecommissie gooide roet in het eten. De commissie was van oordeel dat een gratis evenement niet kon tijdens de politieke sperperiode en verplichtte de partij geld te vragen voor de tickets. “Op het moment zelf was dat natuurlijk heel vervelend en weinig collegiaal van onze liberale collega’s. We waren verplicht om drie euro inkom te vragen”, zegt fractieleider Nico De wulf. “Maar we maken van de nood een deugd en zijn we blij dat we de opbrengst van 250 euro kunnen storten aan het goede doel.” De partij heeft ondertussen een cheque overhandigd aan Kom Op Tegen Kanker. Dat gebeurde op de vijfde Memorial Pieter-Jan Leutenez.