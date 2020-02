N-VA wil asverschuivingen in Lindestraat vervangen door drempel, Open Vld is niet akkoord Lieke D'hondt

Wortegem-Petegem De proefopstelling met asverschuivingen in de Lindestraat in Petegem (Wortegem-Petegem) is voer voor discussie. Meerderheidspartij Open Vld is tevreden over de maatregel, maar oppositiepartij N-VA ziet ze liever verdwijnen. "Een verkeersdrempel is volgens ons veiliger."

Omdat veel bestuurders in de Lindestraat vaak te snel rijden, heeft het college van burgemeester en schepenen een proefopstelling met asverschuivingen laten opstellen. “Dat is gebeurd in overleg met de buurt”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). Marleen Van De Populiere (N-VA) vraagt nu een herziening van de opstelling. “Landbouwvoertuigen zullen de slalom niet veilig kunnen nemen. Bovendien staat er na de asverschuiving altijd een geparkeerde auto, wat de situatie voor fietsers onveilig maakt. Wij stellen daarom voor om de asverschuivingen weg te nemen en een verkeersdrempel aan te leggen. Dat werkt ook remmend en is volgens ons veiliger.”

De meerderheid blijft bij haar standpunt. “De buurt heeft gevraagd om geen verhoging aan te leggen. Als daar tractoren met een lege kar over rijden, denderen ze uit hun bed. We hebben de afstand tussen de slalom trouwens getest en het is ruim genoeg voor landbouwvoertuigen.