Meningen over bloembakken in Sint-Martinusstraat zijn verdeeld Lieke D'hondt

19 februari 2020

13u26 0 Wortegem-Petegem Oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) heeft zijn twijfels bij de verkeersremmende maatregelen in de Sint-Martinusstraat in Petegem (Wortegem-Petegem). “De plaatsing van de bloembakken leidt tot gevaarlijke situaties.”

Er loopt momenteel een proefproject met bloembakken om het verkeer in de Sint-Martinusstraat af te remmen. Bestuurders zouden er trager moeten rijden omdat ze moeten uitwijken voor de bloembakken. “Dat er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in de Sint-Martinusstraat is duidelijk”, zegt De Wulf. “Er wordt vaak te snel gereden en dat is niet veilig voor de buurt. Samen met de buurtbewoners stellen we ons wel vragen bij de opstelling van de bloembakken die de snelheid van het doorgaand verkeer moeten remmen. De plaatsing ervan zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom vragen we aan het bestuur om de opstelling te herzien.”

Verder evalueren

Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. “We hebben al heel wat e-mails en bezoeken gekregen van mensen die voor de proefopstelling zijn en het waarderen dat er iets aan de snelheid wordt gedaan. Anderen zijn minder tevreden, vaak als de opstelling voor hun deur staat. Als college zijn we van mening dat we de proefopstelling niet zomaar kunnen wijzigen, omdat er een aantal klachten zijn ingediend. We blijven eerst nog verder evalueren, maar een termijn kunnen we daar nog niet op plakken. Over een kleine twee maanden zullen we waarschijnlijk wel meer weten. Pas dan kunnen we beslissen of de opstelling moet verdwijnen, verschuiven of blijven. De technische dienst zal ondertussen wel alle meldingen, zowel de positieve als de negatieve, bundelen.”

Nico De Wulf wil dat de meerderheid sneller een beslissing neemt. “De bloembakken werden al een tweetal maanden geleden geplaatst. We stellen voor dat het gemeentebestuur in samenspraak met de buurtbewoners op korte termijn conclusies trekt. De evaluatie van het proefproject nog twee maanden rekken, lijkt ons niet opportuun. De buurt wil snel duidelijkheid en wij volgen hen daarin.”