Meer geld voor noodfonds en aankoopbonnen voor inwoners en handelaars: Gemeentebelangen lanceert nieuw voorstel Lieke D'hondt

22 september 2020

09u50 0 Wortegem-Petegem De partij Gemeentebelangen heeft in Wortegem-Petegem een voorstel klaar om de lokale economie en de inwoners te steunen tijdens de coronacrisis. Onafhankelijk oppositieraadslid Gert Van Driessche zal op de gemeenteraad voorstellen om aankoopbonnen in te voeren en het noodfonds te vullen met bijdragen van politici.

Het noodfonds lokale economie kan nog wat extra geld gebruiken, vindt Van Driessche. “Inwoners kunnen hun milieubelasting vrijwillig storten in het noodfonds, maar het resultaat valt tegen. Daarom stellen we voor om het fonds extra te spijzen met vijftig procent van de presentiegelden en maandweddes uit de maand september van de lokale politici, de gemeenteraadsleden, leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en het college van burgemeester en schepenen”, legt Van Driessche uit. Hij stelt ook voor om een lokale aankoopbon in te voeren. “Inwoners kunnen een bon kopen tot maximum 200 euro en de gemeente legt 25 procent bij. Met die bon kunnen de inwoners aankopen doen bij ondernemers in onze gemeente, die zelf kunnen bepalen of ze meedoen aan de actie. Naast het geld uit het noodfonds zou de gemeente hiervoor 100.000 euro moeten voorzien. Het systeem van de bonnen zal een extra stimulans zijn voor inwoners om lokaal te kopen.” Het voorstel van Gemeentebelangen zal donderdag besproken worden tijdens de gemeenteraad.