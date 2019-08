Majoretten van weleer fleuren memorial Pieter-Jan Leutenez op Petegem André Marlier

15 augustus 2019

12u21

André Marlier

Voor de vijfde maal organiseert “Werkgroep Memorial Pieter-Jan Leutenez”, in samenwerking met voetbalclub FC Petegem, een voetbalevenement ter nagedachtenis van Pieter-Jan Leutenez. Hij die als 17-jarige voetbalbelofte aan een hersentumor bezweek. De opbrengst gaat steeds naar “Kom op tegen kanker”. Zondag 18 augustus zijn er vanaf 11 uur vriendschappelijke wedstrijden met om 18 uur het hoogtepunt zijnde een wedstrijd met de PJ-boys, dat zijn spelers die ooit met Pieter-Jan de geel-groene kleuren van FC Petegem verdedigden. Vooraf is er om 17u45 de intrede van de harmonie Sinte-Cecilia met de ex-majoretten van weleer die terug in kort rokje gaan optreden. Voor de kleinsten is er Circus Tico en ‘s avonds een veiling van gesigneerde voetbal-en wielertruitjes. Doorlopend kan men er genieten van warme hapjes en warme en koele drankjes!