Kunstenaar Ghislain vertelt over zijn beeldhouwwerken Lieke D'hondt

21 mei 2019

De beeldhouwwerken van Ghislain De Wilde vind je de komende weken terug in de tuin van Room to Breathe in Moregem (Wortegem-Petegem). De sculpturen, vaak twee halve bollen die niet zonder elkaar kunnen, vertellen elk een verhaal. Wat dat precies is, kan je op zondag 26 mei om 15, 16 en 17 uur ontdekken bij de kunstenaar zelf tijdens enkele geleide wandelingen door de tuin. Plaats van afspraak is Heerbaan 10 in Wortegem-Petegem.