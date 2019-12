Kruishoutemseweg moet volgens N-VA dringend afgescheiden fietspad krijgen: “Nu is het een dodenweg voor fietsers” Lieke D'hondt

02 december 2019

10u59 0 Wortegem-Petegem N-VA Wortegem-Petegem wil dat het gemeentebestuur onderzoekt of er een afgescheiden fietspad kan komen op de N494 van Kruisem tot het kruispunt tussen de Oudenaardseweg en de Kruishoutemseweg, de ‘Knok’.

“De weg is nu een ‘dodenweg’ voor fietsers”, zegt Marleen Van De Populiere. “Er is geen fietspad of suggestiestrook. Zowel het woon-werkverkeer als het recreatief fietsen is er totaal onveilig. De N494 maakt in die zone deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) en valt onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer, de instantie die ook de subsidies voor het BFF voorziet.”

Meerderheidspartij Open Vld is het eens met de vraag naar een afgescheiden fietspad. “In 2002 is de aanleg van een fietspad al eens geopperd. Er is toen gezegd dat het fietspad best achter de beek kon komen, maar uiteindelijk is er niets mee gebeurd”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren. “We zullen overleggen met Vlaanderen om te kijken of zij een studie kunnen laten uitvoeren en we moeten ook nagaan hoe het zit met subsidies. Het zal sowieso geen gemakkelijk dossier zijn, want er zijn langs de weg al huizen gebouwd en er liggen veel landbouwgronden naast. Bovendien zullen we met Kruisem en Anzegem moeten overleggen om het fietspad door te trekken.”

Zowel Open Vld als N-VA hebben al contact opgenomen met hun parlementairen om de eventuele aanleg van het fietspad te bespreken.