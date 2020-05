Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia verrast bewoners WZC De Linde met optreden voor Moederdag Lieke D'hondt

10 mei 2020

14u21 4 Wortegem-Petegem De bewoners van woonzorgcentrum De Linde in Wortegem-Petegem hebben een mooie verrassing gekregen voor Moederdag. De muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia speelden er hun muziek op veilige afstand.

Moederdag in tijden van coronacrisis, het is aanpassen. Zeker als jouw mama of oma in een woonzorgcentrum verblijft, waar bezoek nog steeds niet is toegestaan. In woonzorgcentrum De Linde in Wortegem-Petegem wilden ze de dag toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Met een optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, die voor de gelegenheid onder meer ‘Oma’s aan de top’ van K3 en ‘Mama’ van Heintje speelden, konden de bewoners toch even genieten.