Kinderziekte BMX-parcours wordt weggewerkt: extra sleuven nodig om regenwater te laten wegvloeien Lieke D'hondt

23 juni 2019

16u19 0 Wortegem-Petegem De BMX’ers die een maand geleden nog door het dolle heen waren met het nieuwe BMX-parcours in Wortegem-Petegem, hebben de afgelopen weken wat gas terug moeten nemen. Het terrein was niet bestand tegen de hevige regenval en kwam onder water te staan.

Het BMX-parcours op een veld aan het oude containerpark in Wortegem-Petegem is een samenwerking tussen de gemeente, die de locatie en het materiaal leverde, en Belgisch BMX-kampioen Kevin Reynaert. Hij legde het parcours zelf aan. De hevige regenval en onweders van de afgelopen weken blijken nu nefast voor de staat van het terrein. Grote plassen water zijn blijven staan op het parcours, waardoor BMX’en uitgesloten was. Een teleurstelling vinden een aantal BMX’ers, die zich afvragen of het mogelijk is om een drainagesysteem aan te leggen zodat het parcours beter bestand is tegen het water.

Extra sleuven

Op de Facebookpagina BMX piste Wortegem werd al opgeroepen om bij hevige regen het terrein niet meer te betreden en worden maatregelen aangekondigd. Schepen van Sport Maarten Van Tieghem (Open Vld) stelt de BMX’ers eveneens gerust. “De extreme regenval van enkele weken geleden heeft het parcours inderdaad blank gezet, maar we kunnen dat zeker oplossen. Het BMX-parcours is een laagdrempelig project, waar geen grote studiebureaus aan te pas zijn gekomen. Het is dus normaal dat er nog problemen kunnen opduiken, en dat is nu gebleken. Door de glooiing van het terrein kon het water onvoldoende wegtrekken. We zijn aan het bekijken om extra sleuven te trekken zodat het water bij hevige regenval makkelijker afgevoerd kan worden naar lager gelegen terrein.”

Ondertussen is het terrein opnieuw watervrij, enkel naast het fietsparcours zijn nog enkele plassen te zien. BMX’ers kunnen dus wel opnieuw naar hartenlust hun techniek verder verfijnen in Wortegem.