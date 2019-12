Juf Ilse zal nooit vergeten worden: familie, vrienden, collega’s en leerlingen lopen 24 uur voor overleden juf en Kinderkankerfonds Lieke D'hondt

01 december 2019

13u42 0 Wortegem-Petegem Een vijfhonderdtal lopers en wandelaars hebben op domein De Ghellinck in Wortegem-Petegem deelgenomen aan de Run for juf Ilse. Vierentwintig uur lang was er beweging om juf Ilse te gedenken en geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds.

Juf Ilse Michels (45) uit Kruisem overleed op 4 juli aan de gevolgen van pancreaskanker, maar haar familie, vrienden, collega’s en leerlingen van basisschool Het Bollebos in Anzegem zijn haar nog lang niet vergeten. Om haar te eren organiseerden ze samen de Run for juf Ilse, een 24-uren loop. “Er zijn zo’n vijfhonderd deelnemers komen opdagen”, zegt directrice van Het Bollebos Ilse Delombaerde. “Dat is dubbel zoveel als we hadden verwacht. Het is hartverwarmend om te zien dat ook mensen die we niet kennen langskomen om het Kinderkankerfonds te steunen. Er is duidelijk nog warmte in de wereld.”

‘Lach’

Op het loopevenement konden ook de leerlingen van juf Ilse niet ontbreken. De kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar liepen samen een symbolische laatste ronde. Tijdens de slotceremonie lieten ze ook ballonnen op. “De afgelopen 24 uur hebben we hier veel mensen met een glimlach op het gezicht gezien en we hebben ook af en toe gelachen. Zo willen we Ilse herinneren. Want ‘lach’, dat was haar levensmotto”, besluit Ilse Delombaerde.

Het lopen zit er nog niet op voor de initiatiefnemers. Tijdens de Warmste Week zullen vier lopers naar Kortrijk lopen om de cheque voor het Kinderkankerfonds af te geven bij Studio Brussel. Welk bedrag er op de cheque zal staan, is nog niet bekend.