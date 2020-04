Jouw coronahelden krijgen bedankingskaartje in de bus Lieke D'hondt

28 april 2020

10u39 0 Wortegem-Petegem De coronacrisis is geen makkelijke periode, maar er zijn ook mensen van wie we juist nu beseffen hoeveel ze voor ons en de maatschappij betekenen. De gemeente Wortegem-Petegem wil hen bedanken en nodigt iedereen uit om te laten weten wie zijn ‘coronahelden’ zijn.

Johan Bert, lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst in Wortegem-Petegem, lanceerde het idee om wat meer warmte te brengen in deze vreemde tijden. En dus gaat de gemeenten nu op zoek naar de coronahelden, inwoners die zich ook tijdens deze crisis blijven inzetten. Iedereen kan dorpsgenoten nomineren door een e-mail te sturen naar gemeente@wortegem-petegem.be, te bellen naar 056/68.81.14, of de persoon in kwestie te taggen in het Facebookbericht van de gemeente. De helden krijgen vervolgens een bedankingskaartje toegestuurd van de gemeente.