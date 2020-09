Inwoners krijgen voortaan korting op abonnement bij De Lijn Lieke D'hondt

25 september 2020

15u41 0 Wortegem-Petegem Inwoners van Wortegem-Petegem zullen vanaf 2021 een korting krijgen op hun abonnement bij De Lijn. Zowel voor de Buzzy Pazz als de Omnipas geeft de gemeente 10 procent korting bij een abonnement van drie maanden en 25 procent bij een jaarabonnement. “We willen meer inwoners op het openbaar vervoer krijgen om de CO₂-uitstoot te verminderen.”

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem ziet het openbaar vervoer als een belangrijk aspect om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant en het lokale klimaatplan te realiseren. “Hoe meer inwoners voor verre verplaatsingen niet de auto nemen maar gebruik maken van het openbaar vervoer richting Waregem en Oudenaarde, hoe beter voor onze reductie van de CO₂-uitstoot”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit en Milieu. “Binnen de vervoerregioraad Vlaamse Ardennen, hebben we bij De Lijn dan ook gepleit voor een verbetering van de basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer op ons grondgebied.”

De korting voor de inwoners van Wortegem-Petegem zal rechtstreeks toegepast worden bij de aankoop van een abonnement. Enkel wie in 2020 al abonnement heeft gekocht dat doorloopt in 2021, zal rechtstreeks bij de gemeentediensten terecht kunnen om nog een korting te krijgen voor de resterende maanden in 2021. Momenteel hebben ongeveer 280 inwoners tussen 12 en 64 jaar een abonnement bij De Lijn. De gemeente zal dus jaarlijks tussen de 13.000 en 15.000 euro bijleggen voor de abonnementen.