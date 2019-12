Hoeveslagerij Mandeldaele verkoopt dag en nacht vlees dankzij nieuwe automaat in Wortegem-Petegem: “Met dank aan de studenten van Vives Roeselare” Lieke D'hondt

11 december 2019

13u12 0 Wortegem-Petegem Nog snel even een lasagne of een biefstuk uit de automaat halen, het kan voortaan in Wortegem-Petegem. In de Kleistraat ter hoogte van huisnummer 5 staat een oude aardbeienautomaat die nu dienstdoet als automaat met hoeveproducten. “Met ons project Fair to Go willen we de korte keten promoten”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De automaat in Wortegem-Petegem maakt deel uit van de mini-onderneming Fair to Go van Jonas Verhegghe, Rieno Matthys, Pieter Cornelis, Ellen Hoste, Maarten Louagie, Merel Philippaerts en Hannes Mathys. De zeven studenten van de Vives hogeschool in Roeselare willen met hun project de korte keten promoten. Ze verhuren automaten aan hoeveproducenten die willen testen of het systeem iets voor hen is. “In Wortegem-Petegem verhuren we een oude aardbeienautomaat aan Celine en Evelyn Vanspeybrouck van hoeveslagerij Mandeldaele uit Oostrozebeke”, vertelt Rieno. “Celine vult de automaat met verse vleeswaren en bereide gerechten zodat mensen ook na sluitingstijd van de slagerij nog snel iets kunnen kopen. Een perfect voorbeeld van de korte keten, waarbij de boeren een eerlijke prijs kunnen vragen voor hun producten.”

Divers aanbod

Celine en Evelyn van slagerij Mandeldaele zijn enthousiast over het project. “We speelden al langer met het idee om een automaat te installeren, maar zo’n installatie is duur en het is altijd een gok omdat je niet weet of er wel een publiek voor is. Dankzij het project van de studenten kunnen we nu testen of de automaat iets voor ons is. En we moeten toegeven: we zijn aangenaam verrast”, zegt Celine. “We hebben de indruk dat er wel nood is aan een dergelijk initiatief. De lasagnes, spaghetti’s en macaroni’s gaan vlot de deur uit, maar ook vers vlees verkoopt goed in de automaat. Ik probeer daar een beetje op in te spelen, dus ik leg tijdens de week vooral panklare gerechten klaar en naar het weekend toe voeg ik daar bijvoorbeeld biefstuk aan toe. Dat hebben de mensen graag in huis op zondag. Als de klanten liever iets anders in huis halen, dan kunnen ze dat trouwens ook bestellen via onze website. Ze kunnen dat dan in de Kleistraat 7 komen oppikken. Elke drie dagen komen er nieuwe producten bij in de automaat. Wat niet verkocht geraakt, gaat naar Too Good to Go, een project dat voedselverspilling tegengaat.”

Het is nog wat aftasten hoe succesvol de automaat met hoeveproducten zal zijn, maar Celine en Evelyn overwegen alvast om het project in januari te verlengen.

Meer info over het project vind je op www.mandeldaele.be en Fair to Go op Facebook.