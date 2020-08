Gotstraat tijdelijk afgesloten voor herstellingswerken Lieke D'hondt

07 augustus 2020

11u22 0 Wortegem-Petegem De Gotstraat in Wortegem-Petegem is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

De firma Audoorn & Co voert er momenteel herstellingswerken uit omdat een deel van het wegdek plaatselijk is verzakt. Er is een omleiding voorzien via de Waregemseweg, Anzegemseweg en de Bouvelotstraat. In de omgekeerde richting rijdt het verkeer om via de Keerstraat, Bouvelotstraat en Anzegemseweg.