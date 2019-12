Gezocht: straffe sporters in 2019 Lieke D'hondt

26 december 2019

12u07 0 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem is op zoek naar de strafste sporters van de gemeente. De sportraad huldigt samen met het gemeentebestuur de sportlaureaten van 2019. Kandidaten kunnen zich nog tot 31 januari melden bij de sportdienst.

Individuele sporters en ploegen die in 2019 kampioen zijn geworden in hun discipline, ereplaatsen hebben behaald of een andere straffe prestatie hebben geleverd, maken kans om de titel van sportverdienste weg te kapen. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden of andere personen die een verdienstelijke bijdrage leveren aan een bepaalde sport de prijs winnen.

Een kandidatuur indienen doe je door het online formulier in te vullen op de website van de gemeente Wortegem-Petegem, te mailen naar sportdienst@wortegem-petegem.be of een goed gemotiveerde brief af te geven bij de sportdienst. Op 13 maart 2020 worden de prijzen uitgedeeld.

