Gezinsbond Wortegem-Petegem organiseert fotozoektocht Lieke D'hondt

04 juli 2019

15u12 0 Wortegem-Petegem Wandelen in Wortegem-Petegem is deze zomer nog leuker dankzij de gratis fotozoektocht van de lokale Gezinsbond. Nog tot 30 september loopt de zoektocht door de natuur en kleine wegen van de landelijke gemeente.

Het concept van de zoektocht is eenvoudig. Op de website van de Gezinsbond downloaden de deelnemers een routebeschrijving van het negen kilometer lange parcours dat ze vervolgens te voet of met de fiets afleggen. Onderweg moeten ze 25 foto’s te zien te herkennen, die ze vervolgens in de juiste volgorde moeten plaatsen. Met de wedstrijd vallen mooie prijzen te winnen, zoals een wellness-arrangement en waardebonnen.