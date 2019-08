Geplande wateronderbreking wegens werken Lieke D'hondt

02 augustus 2019

11u23 3 Wortegem-Petegem Watermaatschappij Farys plant op woensdag 7 augustus werken aan de waterleiding in Wortegem-Petegem.

Er zal daarom tussen 8 en 15 uur geen leidingwater zijn op het Ooikeplein in de oneven nummers tussen 1 en 29 en de even nummers tussen 10 en 36. Ook de huizen 1 tot 9 in de Sint-Amandusstraat zullen even zonder leidingwater zitten. Tijdens de wateronderbreking laat je best alle kranen dicht en schakel je de toestellen die water verbruiken, zoals wasmachines en vaatwassers, uit.