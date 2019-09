Gemeentebestuur wil parking VBS De Sterrenboom aanpassen Lieke D'hondt

30 september 2019

15u23 2 Wortegem-Petegem De verkeersveiligheid rond de Vrije Basisschool De Sterrenboom in Wortegem moet beter, vindt Marleen Van De Populiere (N-VA). Ze stelt onder meer voor om de parking in de Gotstraat te hertekenen.

Ouders die hun kinderen afzetten en ophalen aan VBS De Sterrenboom moeten de parking nu beneden oprijden en boven uitrijden, maar dat is niet praktisch. Van De Populiere stelt daarom voor om de rijrichtingen om te wisselen en de parkeervakken aan te passen. Meerderheidspartij Open Vld en de andere oppositiepartijen gaan daarmee akkoord.

Het voorstel van Van De Populiere om van de Gotstraat tijdelijk een eenrichtingsstraat te maken, een extra verharding aan te leggen en een hellend vlak voor buggy’s te maken, is afgekeurd door de meerderheid. “Een verharding lijkt ons overbodig en vijf meter verder is wel al een hellend vlak. Na overleg met de politie hebben we besloten dat een eenrichtingsstraat ook niet de goede oplossing is”, legt burgemeester Vander Meeren uit.