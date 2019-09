Gemeentebestuur wil maximumsnelheid in Kortrijkstraat verlagen naar 50 kilometer per uur Lieke D'hondt

27 september 2019

12u22 0 Wortegem-Petegem Zeventig kilometer per uur in de Kortrijkstraat in Petegem is te snel. Dat vindt het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem. Ze hebben beslist aan de Vlaamse Regering te vragen de snelheid in de bebouwde kom opnieuw te beperken tot 50 kilometer per uur.

De Kortrijkstraat in het centrum van Petegem veroorzaakt al enkele jaren verwarring. Bestuurders rijden er de bebouwde kom binnen, maar mogen er eigenlijk 70 kilometer per uur rijden dankzij verkeersborden die om de paar meter zijn opgesteld in de straat. “Bestuurders weten vaak niet hoe snel ze effectief mogen rijden en wij zijn van oordeel dat de snelheid in de bebouwde kom beter verlaagd wordt naar 50 kilometer per uur”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). De meerderheid ziet verschillende redenen om de verkeerssituatie te wijzigen. “Sinds 2003 is de situatie in de Kortrijkstraat veranderd. De wijken Molenkouter en Nedermolen zijn ontwikkeld, waardoor er meer jonge mensen met kinderen zijn komen wonen. Bovendien is de Berchemweg tussen Leupegem en Kerkhove nu een tolweg, waardoor er meer zwaar verkeer via de Kortrijkstraat rijdt omdat dat geen tolweg is. We willen daarom de snelheid terugbrengen naar 50 kilometer per uur. Omdat het om een gewestweg gaat, moeten we wel eerst nog de toestemming vragen aan de Vlaamse regering. Zij hebben zestig dagen de tijd om ons voorstel te bekrachtigen.”

Uitbreiding zone 50

In één beweging wil het gemeentebestuur de zone 50 ook uitbreiden zodat de snelheid van de bestuurders al lager ligt vanaf de punten waar het afgescheiden fietspad overgaat in een aanliggend fietspad. “Ook in de gevaarlijke bocht aan de Barbas willen we de snelheid naar beneden halen”, geeft Vander Meeren nog mee.

Op voorstel van oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) bekijkt de meerderheid ook de mogelijkheid om extra zebrapaden aan te leggen in de wijken Nedermolen en Molenkouter. “Een zebrapad om de Kortrijkstraat over te steken komt er alvast niet. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft tellingen uitgevoerd en daaruit blijkt dat er te weinig mensen de straat oversteken. Zebrapaden op de gemeentelijke wegen in de Nedermolen en Molenkouter kunnen we wel overwegen.”

Meer controles

Onafhankelijk oppositieraadslid Gert Van Driessche gaat niet akkoord met het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen. “Zeventig kilometer per uur is volgens mij een veilige snelheid in de Kortrijkstraat. Als iedereen zich daaraan zou houden, zouden er geen ongevallen gebeuren. Ook als de maximumsnelheid 50 is, zullen bepaalde bestuurders nog steeds te snel rijden. De enige oplossing is volgens mij meer controle en flitspalen op plaatsen waar het gevaarlijk is.” Burgemeester Vander Meeren reageert dat het onmogelijk is om altijd te controleren.