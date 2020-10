Geen zin om fietsroutes uit te stippelen? S&O organiseert fietsvakanties op maat in Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt en Ronny De Coster

07 oktober 2020

15u22 3 Wortegem-Petegem Sportieve vrienden die een uitdagende fietstocht in de Vlaamse Ardennen willen rijden of een familie die rustig Pays des Collines wil ontdekken op de elektrische fiets, allemaal kunnen ze voortaan terecht bij Sales & Organization van Jürgen Colpaert (49) uit Wortegem-Petegem. Hij stippelt een op maat gemaakt parcours uit, inclusief leuke tips en adresjes.

Jürgen Colpaert is naast vertegenwoordiger nu ook ondernemer. “Ik had al lang het idee om iets op te starten rond fietsen”, vertelt hij. “Zelf ben ik bijna elke dag met de fiets op pad. Ik ken dus veel routes en in de Vlaamse Ardennen zit fietsen sowieso in de lift. Zeker nu de staycation zo populair is. Met S&O speel ik daarop in door fietsvakanties op maat uit te werken. De ritten starten meestal in Oudenaarde, maar kunnen de hele Vlaamse Ardennen of zelfs Pays des Collines beslaan.”

Jürgen stippelt zowel eendaagse als meerdaagse ritten uit voor alle types fietsers: van de racers tot de genieters. Zij kunnen zowel met als zonder begeleiding van Jürgen op pad. “De fietsers hoeven zelfs niet per se van ver te komen: ook voor inwoners van de Vlaamse Ardennen valt er in de regio nog veel te ontdekken. Ik bied de klanten bovendien een totaalconcept aan. Er is een aangepaste picknick, ik regel slaapplaatsen als dat nodig is en breng de bagage van de ene B&B naar de andere. Als de klant dat wil, kunnen de fietsers zelfs aangepaste outfits bestellen voor hun fietsvakantie. Als freelancer verkoop ik namelijk ook fietskledij van Decca.”

Meer info over S&O is te vinden op de website www.salesandorganization.be.