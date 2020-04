Geen Wortegemsen Feesten in 2020: “Organisatorisch te moeilijk” Lieke D'hondt

10u09 0 Wortegem-Petegem De Wortegemsen Feesten worden uitgesteld naar 2021. De organisatoren hebben na overleg met de overheden beslist om geen risico’s te nemen en het hele evenement in mei door te schuiven naar volgend jaar. “We hopen dat we onze sterke affiche mee kunnen nemen, want we hadden al een fantastisch programma uitgewerkt.”

“Met Viktor Verhulst en Kobe Ilsen als headliner voor de Nacht van de Dj’s en Willy Sommers en Frans Bauer als absolute toppers voor de schlagerparade op zondagnamiddag hadden we een fantastisch programma uitwerkt waar we veel positieve reacties op hebben gekregen”, vertelt voorzitter van organisator vzw Werkgroep Ons Dorp Ivan Speleers. “Het is alvast onze bedoeling om deze sterke affiche gewoon te verschuiven en zo de kwaliteit te waarborgen in 2021.”

Organisatorisch te moeilijk

De reden voor het uitstel is niet alleen de twijfel of er wel toestemming zou komen van de overheid, maar ook het gevoel dat de lockdown ook na de maatregelen door de hoofden van de mensen zal spoken. “Het zal tijd vergen om ons opnieuw zonder schrik in een menigte van meer dan 1.500 personen te begeven”, legt de voorzitter uit. “Bovendien werd het organisatorisch moeilijk, want in normale omstandigheden zouden we nu al elke week samenzitten om alles in de puntjes voor te bereiden.”

Met pijn in het hart

“Voor ons en onze talrijke vrijwilligers zal het onwennig aandoen om die intense periode van samenwerking en samenhorigheid te moeten missen. De maand mei zal er in 2020 helemaal anders uitzien dan de voorbije jaren. We wensen onze medewerkers alvast een goede gezondheid toe en rekenen op hen voor de editie van 2021 tussen 8 en 16 mei.”