Geen milieubelasting en steunfonds voor lokale economie: zo pakt Wortegem-Petegem coronacrisis aan Lieke D'hondt

04 mei 2020

11u50 0 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem neemt maatregelen om inwoners, zelfstandigen en verenigingen te steunen in deze coronacrisis. Er komt een steunfonds voor de lokale middenstand en de milieubelasting voor inwoners valt in 2020 weg.

“Aangezien heel wat inwoners professioneel en persoonlijk getroffen zijn door het coronavirus, hebben we gezocht naar een gepaste manier om hen te ondersteunen”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). “Zo hebben we voor de periode maart tot en met mei alvast de huur kwijtgescholden voor de uitbating van onze gemeentelijke infrastructuur in De Ruffel, ’t Schuttershof en Domein de Ghellinck. Voor de inwoners zullen we de gemeentelijke milieubelasting in 2020 niet innen. Gezinnen zullen dus geen € 35 moeten betalen, éénoudergezinnen en alleenstaanden zien de belasting van € 25 wegvallen.”

Noodfonds

De gemeente laat wel de kans aan inwoners die zelf aangeven dat ze geen nood hebben aan de compensatie om het kwijtgescholden belastingsbedrag te storten in een speciaal noodfonds ter ondersteuning van de lokale economie. “Met deze bijkomende middelen kunnen we in samenspraak met middenstandsorganisaties gerichte acties voor onze lokale zelfstandigen opzetten”, zegt schepen van Lokale Economie Isabelle Van den Dorpe (Open Vld). Het schepencollege zal alvast als teken van solidariteit haar compensatie doorstorten.

De coronacrisis heeft uiteraard ook een invloed op de verenigingen in Wortegem-Petegem. Niet alleen hebben zij heel wat activiteiten moeten schrappen, ook de subsidieregeling, die onder andere gebaseerd is op het aantal en type activiteiten, dreigde in het water te vallen. De gemeente heeft ook hiervoor een oplossing uitgewerkt. “Omdat het haast onmogelijk is om een eerlijke verdeelsleutel vast te stellen, zullen we ons in 2020 baseren op de ingediende aanvragen van 2019 en dat bedrag uitkeren aan de verenigingen”, zegt schepen van Cultuur Veerle Nachtegaele (Open Vld).

90.000 euro

Schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld) heeft ondertussen ook de voorlopige meerkost van de coronacrisis voor de gemeente berekend. Die zou 90.000 euro bedragen, inclusief de steunmaatregelen voor de inwoners en zelfstandigen. “Maar we verwachten ook minder inkomsten uit de personenbelasting, aangezien tijdelijk werklozen minder verdienen en logischerwijze ook minder belastingen betalen. Dat effect zal in de gemeentelijke begroting pas over twee jaar tot uiting komen.”