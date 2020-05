Geen gratis geschenkbonnen voor inwoners Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

05 mei 2020

15u14 3 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem gaat geen geschenkbonnen uitdelen aan haar inwoners. De meerderheid heeft beslist om niet in te gaan op het voorstel van oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/Onafhankelijk) om bonnen ter waarde van 10 en 15 euro uit te delen.

De Wulf lanceerde het voorstel om aan alle inwoners een cadeaubon te schenken die ze vervolgens kunnen gebruiken bij lokale handelaars. Op die manier zouden zowel de inwoners als de lokale handelaars een duwtje in de rug krijgen tijdens deze coronacrisis. Meerderheidspartij Open Vld vertelt op de gemeenteraad dat het wel heeft overwogen om met een bonnensysteem te werken, maar gaat toch niet in op het voorstel. “We opteren voor een rechtstreekse geste naar de inwoners toe met de niet-inning van de milieubelasting”, verduidelijkt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Ondernemers kunnen bovenlokaal op veel maatregelen rekenen, zoals de hinderpremie, het overbruggingsrecht en dagvergoedingen. Daarom focussen wij nu op de inwoners. Met een bonnensysteem vrezen we bovendien dat vooral de populaire zaken bevoordeeld zouden worden. We willen de handelaars wel helpen via een noodfonds, waarmee we alle zelfstandigen kunnen bereiken via specifieke acties in overleg met de middenstandsraad.”