Geen coronabonnen in Wortegem-Petegem, wel steun aan wie het echt nodig heeft Lieke D'hondt

26 september 2020

13u53 0 Wortegem-Petegem Er komt in Wortegem-Petegem geen coronabon waarmee inwoners bij lokale handelaars boodschappen kunnen doen. Oppositieraadslid Gert Van Driessche (onafhankelijk) lanceerde het voorstel op de gemeenteraad, maar dat werd afgekeurd. Inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zullen wel steun krijgen van het OCMW.

In het voorstel van oppositieraadslid Gert Van Driessche konden inwoners bonnen aankopen waar de gemeente 25 procent van het bedrag bijlegde. Op die manier zouden zowel de inwoners als de lokale handelaars een duwtje in de rug krijgen. “Maar zo weten we niet precies waar de steun terechtkomt”, zegt schepen van Financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Er zijn ook bedrijven die tijdens de coronacrisis goed gedraaid hebben. Wij willen hulp geven aan wie het echt nodig heeft. We hebben daarom een studie besteld bij Graydon om na te gaan welke bedrijven het meeste nadeel hebben ondervonden. Met de denktank economie zullen we daarna bekijken hoe we hen precies kunnen steunen.” Ook voor de inwoners wil meerderheidspartij Open Vld de steun eerlijk verdelen. “Dat hebben we al gedaan met de niet-inning van de milieubelasting. De inwoners die het meest nood hebben aan steun, zullen we via consumptiecheques en het OCMW helpen. Maar we zijn niet van plan om zomaar 100.000 euro uit te delen.”