Frauke (38) neemt The Kudu Lodge over: “Dankzij de coronacrisis kreeg ik de tijd om mijn café en de klanten te leren kennen” Lieke D'hondt

01 oktober 2020

19u11 0 Wortegem-Petegem The Kudu Lodge in Wortegem heeft met Frauke De Keyser (38) een nieuwe gemotiveerde cafébazin achter de toog staan. Op de heropening was het door de lockdown even wachten, maar ondertussen kunnen de klanten opnieuw terecht in de sfeervolle bar. “Als kind had ik altijd al de droom om een koffiehuisje te openen.”

Een zaak openen in het jaar waarin de coronacrisis ons hele leven beheerst, het is een hele uitdaging. Dat weet ook Frauke De Keyser uit Wortegem. Zij besliste eind februari om The Kudu Lodge over te nemen. “De coronacrisis heeft me nooit aan het twijfelen gebracht”, vertelt Frauke. “Als kind had ik altijd al de droom om een koffiehuisje te openen, maar ik ben uiteindelijk in de marketing beland. Toen ik zag dat The Kudu Lodge te huur stond, vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Na veel nadenken en overleggen met onder meer kennissen in de horeca heb ik besloten ervoor te gaan. Ik had ook het gevoel dat het toen het ideale moment was, er was nog geen sprake van corona en ik ben 38 jaar. Ik wou niet wachten tot mijn vijftigste om met een zaak te beginnen. Nu heb ik nog de ruimte en tijd om The Kudu Lodge verder uit te bouwen.”

Lokaal en ambachtelijk

Aan het interieur van het café heeft Frauke niets veranderd, op de uitbreiding en opfrissing van het terras na. “Wat goed is, daar moet je afblijven”, vertelt ze daarover. “Het concept wijzigt wel een beetje. Ik vind het belangrijk om aandacht te geven aan ambachten en lokale producten. Ik werk hiervoor liefst met partners uit de buurt. De wijn haal ik bij Vinotto en als we op zondag bijvoorbeeld pistolets met gehakt of kaas serveren, dan komt het brood van de bakker hier in de straat, het gehakt van Blockeel en de kaas van ’t Kaaswinkeltje. Dat is simpel, maar goed. Ik heb over alles wat op mijn menukaart staat goed nagedacht en ik heb het gevoel dat de klanten dat wel appreciëren. Zo is er bijvoorbeeld elke maand een biertje van de maand, dat ik zelf selecteer. Ik ga altijd op zoek naar microbrouwerijen of hobbybrouwers die niet bekend zijn bij het grote publiek. En wie geen fan is van bier, kan een ambachtelijke cocktail proeven die we naargelang de seizoenen samenstellen.”

Een paar nieuwigheden laten op zich wachten door de coronacrisis: cultuuravonden met comedy of muziek, eetavonden, het verhuur van de zaal en mijn speciaal gemaakte menukaarten introduceren

The Kudu Lodge is nu vier maanden open, maar dat hadden er meer kunnen zijn als de coronacrisis niet had toegeslagen. “De opening was oorspronkelijke gepland voor 1 april”, vertelt Frauke. “Maar toen kwam de lockdown en hebben we het moeten uitstellen. Dat was wel balen, maar eerst heb ik de tijd goed benut om alles nog eens grondig te poetsen. Daarna was het vooral uitkijken naar een nieuwe datum om te openen.” Hoewel de opening op 10 juni onder de strikte maatregelen rond het coronavirus moest plaatsvinden vond Frauke het geen feest in mineur. “De coronacrisis heeft me eigenlijk de tijd gegeven om mijn café en de klanten te leren kennen. Ik heb nu ook ruimte om te groeien. Het heeft me in zekere zin rust gebracht. Al zijn er wel een paar nieuwigheden die door de coronacrisis nog op zich laten wachten. Zo zou ik graag cultuuravonden willen organiseren met bijvoorbeeld comedy of muziek, wil ik nog eetavonden organiseren, de zaal verhuren op sluitingsdagen en mijn speciaal gemaakte menukaarten in gebruik nemen.”

Wie zelf een bezoekje wil brengen aan The Kudu Lodge kan er elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag terecht vanaf 16 uur en elke zondag vanaf 11 uur.