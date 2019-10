Frank Cnudde unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter Open Vld Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

10 oktober 2019

18u52 0 Wortegem-Petegem Frank Cnudde is de nieuwe voorzitter van Open Vld Wortegem-Petegem. Hij is bij de vernieuwing van het afdelingsbestuur verkozen om uittredend voorzitter Dirk Van de Gehuchte op te volgen.

Frank Cnudde mag de Open Vld-afdeling nu drie jaar leiden. Hij is zelf gewezen schepen en krijgt unaniem het vertrouwen van de partijleden. “Het is mijn doelstelling om de ervaring binnen ons bestuur in te zetten om in de toekomst onze jongeren te lanceren”, reageert Cnudde. Aaron Boonaert, Rosette Maes en Maarten Van Tieghem zullen de afdeling vertegenwoordigen op regionaal niveau.