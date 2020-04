Fitnesseigenaars Sofie en Pieter houden iedereen actief met live online sportsessies Lieke D'hondt

15 april 2020

20u17 1 Wortegem-Petegem De fitnesszaak Doefit van Sofie Reynaert (30) en Pieter De Paepe (29) aan de Kruishoutemseweg in Wortegem ligt er tijdens de coronacrisis verlaten bij. Toch hoeven hun klanten hen niet te missen, want elke dinsdag en donderdag organiseren Sofie en Pieter een live online sportsessie. “Belangrijk om sportgewoonten te blijven integreren in ons leven.”

Sofie en Pieter hebben in september 2019 hun fitnesszaak Doefit geopend, maar een zestal maanden later zijn ook zij verplicht dicht door de coronacrisis. In normale omstandigheden kunnen hun klanten in Doefit aan E-fit doen, een fitnessmethode waarbij via elektrische signalen de spieren, vetcellen, het bindweefsel en de huid worden gestimuleerd. “Dankzij de speciale E-fitoutfit met een vest, broek, armgordels en kuitgordels hoeven onze klanten geen uren te zwoegen in de fitness”, legt Sofie uit. “In twintig minuten tijd krijg je bij ons een volledige lichaamstraining die 18 keer efficiënter is dan een klassieke fitnesssessie.” Door het coronavirus moeten ook Sofie en Pieter hun klanten even missen. “Maar omdat we de mensen tijdens deze toch wel aangrijpende periode in beweging willen houden, zijn we begonnen met online workouts”, vertelt Sofie. “Zo blijven ze fit, onderhouden ze hun spieren en blijft het een gewoonte om sport te integreren in ons drukke leven. We merken ook dat mensen elkaar uitnodigen en aanmoedigen om deel te nemen aan onze workouts. Ons doel is dus al geslaagd.”

Groepsgevoel

Sporten van thuis uit gebeurt zonder de E-fitapparatuur, maar wel met de live begeleiding van Pieter en Sofie. “We werken niet met opgenomen sessies, maar we gaan elke dinsdag en donderdag om 19.30 uur live op de Facebookpagina van Doefit. Op die manier kunnen de mensen de workout van 20 minuten inplannen in hun dagelijks leven. Het creëert ook een groepsgevoel om op hetzelfde moment te sporten, elk van thuis uit. We vinden het bovendien leuk dat we reacties kunnen krijgen op de workout, terwijl die bezig is. De workout zelf volgt het 20-20-20-concept. Gedurende 20 minuten voeren we 20 oefeningen uit, van telkens 20 seconden. Elke oefening doen we twee keer. Tussen de oefeningen is er 10 seconden rust. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo werken en we voorzien gradaties in de oefeningen. Zowel klanten als niet-klanten kunnen meedoen.”