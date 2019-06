Elsegem maakt zich op voor de Sinksenkermis:

4 dagen propvol activiteiten Lieke D'hondt

06 juni 2019

18u40 0 Wortegem-Petegem Elsegem Leeft is klaar voor een pinksterweekend vol activiteiten. De organisatoren van de Sinksenkermis brengen op het Elsgemplein in Wortgem-Petegem alles in orde om vier dagen lang te quizzen, sporten, feesten en te genieten.

De Sinksenkermis start dit jaar opnieuw met een quiz op vrijdagavond. “Met 53 deelnemende ploegen kunnen we de quiz nu al een succes noemen”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren, die ook lid is van het feestcomité. “We hebben de inschrijvingen zelfs moeten afsluiten omdat het aantal deelnemers anders te groot zou worden.” Op zaterdag is er de eerste editie van Elsegem Koerse. “Moregem Koerse houdt op met bestaan en wij nemen het initiatief over. De opbrengst van de ludieke koers gaat naar Vzw KOK, dat staat voor Kind, Ouders en Kanker. We willen zo één van onze leden en zijn familie steunen omdat zijn kleinzoon onlangs de strijd tegen kanker heeft verloren.”

Wijding en zoektocht

Na de ludieke koers voor het goede doel staan er nog een biljarttornooi, PS4 FIFA-tornooi en levende kicker op het programma. Het Bal Populaire in café Brouwershuis sluit de eerste volledige dag Sinksenkermis af. Op zondag begint de kermis met een misviering opgeluisterd door Christoff en het Sint-Mauruskoor. De traditionele paarden- en tractorwijding wordt uitgebreid met een fietsers- en hondenwijding en gevolgd door een aperitiefconcert. Na het eetfestijn is er tijd voor muziek en een originele wandelzoektocht. Elsegem Leeft sluit zondagavond af met een spectaculair vuurwerk. Op pinkstermaandag is er nog een duatlon. Alle informatie over de Sinksenkermis op www. elsegemleeft.com.