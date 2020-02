Eenrichtingsverkeer in deel Eekhoutstraat om verkeersdruk na voetbaltrainingen te verminderen Lieke D'hondt

03 februari 2020

15u55 2 Wortegem-Petegem De Eekhoutstraat in Petegem (Wortegem-Petegem) wordt een eenrichtingsstraat tussen de Sint-Martinusstraat en de parking aan het voetbalterrein. Het gemeentebestuur wil op die manier de verkeersdruk op de Sint-Martinusstraat na trainingen en wedstrijden verminderen.

Wie de parking aan het voetbalveld wil bereiken, kan dat nog via de Sint-Martinusstraat en de Eekhoutstraat doen. De parking verlaten zal aan de andere kant gebeuren, via het verlengde van de Eekhoutstraat dat eindigt in de Beerstraat. “We nemen de maatregel omdat we van de buurt de vraag hebben gekregen om de verkeersdruk in de Sint-Martinusstraat na het einde van een match of een training te verminderen”, legt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) uit. “Het straatje is bovendien niet geschikt voor tweerichtingsverkeer, want er is te weinig plaats om te kruisen.” Oppositieraadslid Gert Van Driessche (Onafhankelijk) merkt op dat bestuurders wel voorzichtig zullen moeten zijn, aangezien fietsers wel in twee richtingen mogen rijden. “Als iemand zich haast om nog op tijd op de training te zijn, zal dat waarschijnlijk niet zo veilig zijn”, bedenkt hij. De meerderheid vertrouwt erin dat er genoeg zichtbaarheid is in de straat om fietsers wel toe te laten in beide richtingen te rijden.