Eén slag met zware gevolgen: parket vraagt twee jaar cel met uitstel voor geweld op feestje na Koppenbergcross LDO

24 september 2020

14u09 0 Wortegem-Petegem Een 22-jarige man uit Wortegem-Petegem riskeert twee jaar cel met uitstel voor zinloos geweld. De jongeman deelde een slag uit op een feestje na de Koppenbergcross in Oudenaarde, waar het slachtoffer ernstige letsels aan heeft overgehouden.

De beklaagde dacht dat het slachtoffer gedanst had met zijn vriendin en besloot hem een slag te geven. Het slachtoffer bleek uiteindelijk niets met de ruzie tussen het koppel te maken te hebben, maar het kwaad was wel geschied. Die ene slag veroorzaakte een tand- en oogletsel waar het slachtoffer nog steeds niet helemaal van hersteld is.

Spijt

In de rechtbank drukte de beklaagde nogmaals zijn spijt uit. Hij heeft ook al stappen ondernomen om het slachtoffer financieel te vergoeden en benadrukt dat het om een eenmalig feit ging. Naast de celstraf met uitstel vordert het parket ook een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden.