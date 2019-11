Domein De Ghellinck reeds voor 40e maal decor voor zondagjogging Elsegem Redactie

07 november 2019

23u48

Bron: André Marlier 0

Zondag 10 november is het weer zover: dan start het 40e seizoen van de zondagjogging die doorgaat in het gemeentelijk domein De Ghellinck. Tot het organisatieteam behoort nog steeds Aime Delagrange die ook aan de wieg stond van dit sportief gebeuren destijds opgestart door de Gezinsbond. En de formule is nog steeds dezelfde: men start om 9u30 voor 10 rondjes van 1,25 km zijnde 6 in groepsverband en de laatste 4 in vrij tempo. En dit elke zondag tot en met zondag 23 februari waarna de trouwste aanwezigen met een attentie worden bedacht. “Ook wandelaars zijn welkom doch die starten om 9 uur. Alles gebeurt in het uitgestrekt gemeentelijk domein aan de Kortrijkse Steenweg. Deelnemen is gratis en men kan de groep tijdens het joggingseizoen vervoegen op welke zondagmorgen men ook maar wil”, aldus woordvoerder Bart De Zaeytijdt.