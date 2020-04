Digitale gemeenteraad doet intrede in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

22 april 2020

13u17 0 Wortegem-Petegem De gemeenteraad van Wortegem-Petegem gaat tijdens de coronacrisis digitaal. Op donderdag 30 april komen de raadsleden voor het eerst samen via een digitaal platform. Achteraf zal de opname beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerden.

“De zitting van 30 april om 19.30 uur zal via het platform Microsoft Teams plaatsvinden”, laat gemeenteraadsvoorzitter Koen Desloovere (Open Vld) weten. “De zitting zal net zoals alle andere zittingen worden opgenomen en nadien via de website te beluisteren zijn.” Schepen van Digitalisering Maarten Van Tieghem (Open Vld) benadrukt dat er moeite wordt gestoken in de digitale gemeenteraad. “Zo’n digitale zitting is lang niet voor iedereen een evidentie. Gisteren hebben we daarom bij wijze van oefening een testzitting georganiseerd voor alle raadsleden. We vinden het belangrijk dat iedereen het platform wat in de vingers krijgt, zodat de raadsleden zich tijdens de echte zitting op de agendapunten kunnen concentreren. Iedereen heeft ook een handleiding toegestuurd gekregen. Ik wil zowel het personeel als alle fracties bedanken voor hun constructieve ingesteldheid.”