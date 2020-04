Dienst Vrije Tijd daagt kinderen uit tijdens ‘10 Days Speel Challenge’ Lieke D'hondt

03 april 2020

15u01 0 Wortegem-Petegem Kinderen in Wortegem-Petegem hoeven zich de komende dagen niet te vervelen. De dienst Vrije Tijd houdt de jeugd bezig met de ‘10 Days Speel Challenge’ om creatief, sportief en speels aan de slag te gaan.

Tijdens de weekdagen van de paasvakantie zal de Jeugddienst via Facebook en mail uitdagingen lanceren voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners. Zij kunnen thuis aan de slag om de uitdaging te voltooien en tonen nadien met een foto het resultaat. Wie wil meedoen, kan zich registreren via het formulier op de website van de gemeente. Er is ook een Facebookgroep ‘Speel Challenge’ opgericht waar de deelnemers hun speelervaring kunnen delen.