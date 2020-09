Competitieduel Wortegem-Michelbeke wordt uitgesteld: “Vier spelers met besmetting, enkele andere in quarantaine” Hans Fruyt

18 september 2020

17u25 0 Wortegem-Petegem Ook derdeprovincialer Sparta Wortegem is getroffen door Covid-19. De partijen van het eerste elftal (thuis tegen St.Michelbeke) en de beloften (derby bij FC Petegem) dit weekend zijn uitgesteld. De eerste ploeg hoopt op zaterdag 26 september uit bij FC Kluisbergen te hervatten.

Bij Sparta Wortegem ging de coronabal vorige zondag aan het rollen. Pieter Deleurere, gerechtigd correspondent bij de club uit derde C, verduidelijkt. “Een speler van de beloften werd zondag via de contact tracing opgebeld”, vertelt Deleurere. “Hij was in zijn vriendenkring in contact geweest met iemand die positief testte. Hij raakte ook besmet. Meteen vroegen we onze spelers van eerste elftal en beloften zich te laten testen. Vier spelers zijn positief, enkele anderen moeten in quarantaine. Onder meer op vraag van hun werkgevers. De Voetbalbond geeft normaal pas vanaf vijf besmette spelers toestemming om een wedstrijd te verschuiven. Vrijdagvoormiddag kregen we van de federatie toch toelating om onze matchen van beloften en eerste elftal uit te stellen.”

Financiële maatregelen

Toch leidde trainer Alain Verhoie donderdagavond een training met twaalf spelers die een negatieve test aflegden. Omdat toen nog niet zeker was dat de thuismatch tegen Michelbeke kon worden uitgesteld. “Een uurtje werd getraind, maar de kleedkamers werden niet gebruikt”, gaat Deleurere voort. “We hebben die kleedkamers vrijdagnamiddag opnieuw ontsmet. Onze beloften, waar de eerste besmetting werd vastgesteld, maakten vorige zaterdag als laatste ploeg gebruik van de kleedkamers. De verspreiding van het virus zal dus eerder beperkt geweest zijn. Toch gaan we ze zaterdag niet gebruiken. De tegenstanders van onze jeugdteams brachten we op de hoogte. De kantine zal open zijn, volgens de algemeen geldende horecaregels.”

In tweede provinciale B werd ook het duel tussen Zeveren Sportief en DT Borsbeke uitgesteld omwille van een aantal besmettingen. Het ziet er naar uit dat het provinciale voetbal een grillig verloop zal kennen. De meeste clubs organiseren net voor de competitiestart een eetfestijn of een jeugdtoernooi om zaad in het bakje te hebben. Door Covid-19 kon dat niet. “Vorig seizoen hebben we alles kunnen betalen, wat dit seizoen betreft ga ik geen uitspraken doen”, besluit Deleurere. “Andere clubs zouden al financiële maatregelen genomen hebben. Wij hebben onze spelers nog niet gevraagd om in te leveren.”